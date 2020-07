Kiedy bilet miesięczny jest przychodem pracownika?

Przedsiębiorca rozważa zakup bądź dofinansowanie do biletów miesięcznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupić karty miejskie, które przekaże pracownikom. Będą to karty imienne, na których znajdzie się już naładowany bilet, a kolejne bilety będą ładowane we własnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w całości lub w części ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat zaliczki na podatek jeśli z powodów od niego niezależnych nie był w stanie wcześniej pobrać kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?