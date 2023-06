KE zapowiada reformę podatku u źródła

– Celem przedstawionego wniosku jest zapewnienie, by inwestorzy transgraniczni nie byli nadmiernie opodatkowani dywidendami i odsetkami, co zapewni europejskim rynkom kapitałowym bardzo potrzebny impuls. Zwiększy to również przejrzystość: państwa członkowskie będą mogły sprawdzać, czy w odniesieniu do każdego kwalifikującego się podatnika prawidłowo stosuje się stawkę podatku u źródła i skuteczniej zwalczać nadużycia. Nasz wniosek po raz kolejny pokazuje zaangażowanie UE na rzecz ułatwiania działalności inwestorów i zmiany naszych systemów podatkowych na lepsze – mówi unijny komisarz ds. gospodarki, Paolo Gentiloni.

Plan KE obejmuje przede wszystkim utworzenie wspólnego unijnego certyfikatu rezydencji podatko...