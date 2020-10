KE wyemituje obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro

Komisja Europejska zamierza wyemitować w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro. Jak przekonuje Bruksela, inwestorzy nabywający takie obligacje będą mieć pewność, że zaangażowane środki będą służyć osiągnięciu prawdziwie społecznych celów. W ramach instrumentu SURE Polska ma otrzymać w formie pożyczek nieco ponad 11 mld euro.