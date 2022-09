KE wraca do pomysłu jednego zbioru przepisów podatkowych dla firm

W wygłoszonym w środę przemówieniu von der Leyen odniosła się m.in. do kwestii wsparcia dla sektora MSP. Jednym z kluczowych elementów pakietu mają być zmiany dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej.

„Obejmie on wniosek w sprawie jednego zbioru przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw w Europie – tzw. BEFIT. Ułatwi to działalność gospodarczą w naszej Unii. Mniej biurokracji to lepsze wykorzystanie dynamiki rynku kontynentalnego”...