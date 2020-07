KE przygotowała trzy nowe inicjatywy podatkowe

Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet środków podatkowych, którego wdrożenie ma zapewnić, że polityka podatkowa Unii Europejskiej będzie wspierać ożywienie gospodarcze. Trzy nowe inicjatywy podatkowe powinny w założeniu prowadzić do zwiększenia sprawiedliwości podatkowej. Bruksela chce m.in. silniejszej walki z nadużyciami podatkowymi.

Przyjęty w środę pakiet obejmuje trzy odrębne inicjatywy podatkowe. Pierwsza z nich zakłada 25 różnych działań mających uprościć system podatkowy i lepiej dostosować go do nowoczesnej gospodarki. Chodzi m.in. o usunięcie przeszkód związanych z rejestracją po złożeniu deklaracji podatkowych, płatnościami czy rozstrzyganiem sporów. Bruksela przekonuje, że ten plan pomoże krajom UE w wykorzystaniu potencjału danych i nowych technologii, co przełoży się na skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi.

Druga z inicjatyw odnosi się do współpracy admini...