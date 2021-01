KE przedłuża do końca 2021 r. okres obowiązywania tymczasowych ram pomocy

Okres obowiązywania tymczasowych ram pomocy zostanie przedłużony do 31 grudnia 2021 r. – postanowiła Komisja Europejska. Decyzja ta ma pozwolić na dalsze wspieranie unijnych gospodarek w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Jednocześnie rozszerzony zostanie zakres tymczasowych ram przez podniesienie określonych pułapów i umożliwienie przekształcania niektórych instrumentów zwrotnych w bezpośrednie dotacje.

– Ponieważ wbrew naszym oczekiwaniom pandemia koronawirusa nie ustępuje, musimy nadal dbać o to, by państwa członkowskie mogły zapewnić przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie. Dziś przedłużyliśmy okres stosowania tymczasowych ram do końca roku – mówi wiceprzewodnicząca KE, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager.

Poza przedłużeniem obowiązywania tymczasowych ram pomocy, Bruksela zdecydowała się także ...