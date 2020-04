KE proponuje program SURE. Wsparcie pomoże utrzymać miejsca pracy?

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie unijnego programu wsparcia na czas pandemii koronawirusa. W praktyce do poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej miałoby trafić do 100 mld euro pożyczek na ochronę miejsc pracy. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, Polska powinna szybko wystąpić o tego rodzaju pomoc.

Założenia nowego projektu SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) przewidują udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczek udzielanych państwom UE na korzystnych warunkach.

– Ważne jest, żeby Polska szybko wystąpiła o pożyczkę w ramach SURE, żeby móc skutecznie chronić wszystkie zagrożone miejsca pracy. Taka pożyczka umożliwiłaby także zniesienie części ograniczeń wprowadzonych w obecnych rozwiązaniach, np. u...