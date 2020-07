KE domaga się odpowiedniej ochrony dla pracowników sezonowych

Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne, które mają zapewnić odpowiednią ochronę pracownikom sezonowym w Unii Europejskiej w obliczu pandemii koronawirusa. W wytycznych wskazano na konieczność zagwarantowania pracownikom praw, zdrowia i bezpieczeństwa. Bruksela zaapelowała do krajów członkowskich o wzmożone działania na rzecz przestrzegania obecnych regulacji.

– Każdego roku setki tysięcy pracowników sezonowych pomagają wspierać ogromnie ważne sektory gospodarki UE, w tym sektor spożywczy i rolnictwo. Pandemia koronawirusa wydobyła na światło dzienne trudne warunki życia i pracy tych osób. Musimy zająć się tym problemem. Nasze wytyczne to apel do państw członkowskich i przedsiębiorstw o zapewnienie, by wypełniały swoje obowiązki i chroniły tych niezastąpionych, a znajdujących się w trudnej sytuacji, pracownikó...