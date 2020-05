KE domaga się od kilku krajów zmian w podatkach

Komisja Europejska wezwała kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej do dostosowania przepisów podatkowych do unijnych regulacji. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) skierowano sprawę przeciwko Niderlandom w związku z opodatkowaniem transferów kapitału emerytalnego. Bruksela zdecydowała się również na wydanie tzw. uzasadnionych opinii względem Rumunii i Finlandii.