Kasy online dla hoteli i gastronomii już od 1 lipca 2020 r.

Branża hotelarska i gastronomiczna zostanie objęta obowiązkiem stosowania kas on-line na początku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie rozwiązania uszczelniającego VAT w momencie, w którym w tych branżach jest największy obrót, a co za tym idzie, również najbardziej są nasilone niekorzystne zjawiska związane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomocą kas. Przesunięcie tego obowiązku, np. do października 2020 r., oznaczałoby, że w praktyce rozwiązanie uszczelniające przesunięte byłoby efektywnie o kolejny rok, ponieważ nie objęłoby szczytu sezonu.

Interpelacja nr 2181 do ministra finansów w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia kas fiskalnych online przez branże: hotelarską i gastronomiczną

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek wymiany kas fiskalnych na urządzenia rejestrujące sprzedaż online, przy czym minister finansów w drodze rozporządzenia wskazał różne terminy wprowadzenia tego obowiązku dla poszczególnych branż.

I tak na przykład kasy fiskalne online dla podatników świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz świadczących usługi związane z wyżywieniem w placówkach gastronomicznych stacjonarnych, w tym sezonowych, będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r.

Zakup kasy to wydatek rzędu od 1800 zł brutto. Jednak te najtańsze w żaden sposób nie spełnią wymogów dużych hoteli i ośrodków oraz wielu punktów gastronomicznych. Tak więc koszty, które poniesie podatnik będą spore. Nie one są tu jednak najważniejsze. Najwięcej emocji budzi termin od którego te przepisy będą obowiązywać.

Wygląda to tak, jakby nie wzięto pod uwagę, że czerwiec i lipiec dla branży hotelarskiej i gastronomicznej to okres intensywnej pracy. Wtedy też wznawiają działalność tysiące obiektów sezonowych. Wymiana kas w środku sezonu przez dwie branże może wygenerować wiele problemów. A serwisy kasowe mogą paść ofiarą klęski urodzaju.

spotkałem się w tej sprawie także z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, panem Adamem Abramowiczem. Również do niego zwracało się wielu przedsiębiorców z tych dwóch branż, które co chyba przyzna każdy, są obarczone w znacznym stopniu sezonowością. Ich postulaty w zasadzie sprowadzają się do jednego; proszą o podjęcie działań które spowodują odłożenie w czasie obowiązku wprowadzenia nowych kas. Najczęściej wymienianym terminem, sugerowanym przez przedsiębiorców jest styczeń 2021 roku.

ponadto mimo szumnych zapowiedzi nadal nie wiadomo od kiedy przedsiębiorcy będą mogli korzystać do rozliczenia sprzedaży, mobilnych aplikacji w telefonach. Dzięki takiej aplikacji nie byłoby konieczności używania drukarki paragonów i kupowania kosztownej kasy, a klient otrzymywałby paragon drogą mailową. To wielkie ułatwienie i oszczędność, zwłaszcza dla małych, sezonowych przedsiębiorców w branżach: hotelowej i gastronomicznej. Od ponad roku Ministerstwo Finansów zapowiadało wydanie rozporządzenia w tej sprawie. Zgodnie z tymi zapowiedziami taka możliwość miała się pojawić od stycznia 2020 roku. Rzesze małych i średnich przedsiębiorców oczekują na tę decyzję Pana Ministra. Jej brak powoduje, że zostali oni pozbawieni prawa wyboru: czy używać kasy czy korzystać z aplikacji w urządzeniu mobilnym. Pr...