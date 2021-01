Kasy fiskalne 2021: Kolejne przesunięcie obowiązku ws. kas online?

„Z uwagi na wystąpienie drugiej fali pandemii COVID-19 zaproponowane terminy są naszym zdaniem niewystarczające i wymagają kolejnego przesunięcia. Proponujemy, by terminy wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1059) przesunąć o kolejne 12 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz do dnia 30 czerwca 2022 r. i co za tym idzie przedłużyć dla wskazanych wyżej grup podatników terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz 1 lipca 2022 r.” – tłumaczą autorzy projektu.

Projekt odnosi się do obowiązku dostosowania się przez wybrane branże w określonym czasie do wymogu stosowania kas rejestrujących przesyłających dane do ...