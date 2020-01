Kasy fiskalne 2020: Nowy projekt dotyczący wirtualnych kas

„Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, z rozwiązań zbliżonych do formuły kas wirtualnych korzysta także część innych krajów europejskich, a polski system ma być zbliżony do...