Kasy fiskalne 2020: Kasy w postaci oprogramowania będą stosowane szerzej?

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania mogą zwiększyć bezpieczeństwo klientów oraz pracowników – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do Ministerstwa Finansów o określenie jak najszerszej grupy podatników, którzy byliby uprawnieni do korzystania z tego rodzaju kas.

Środowisko przedsiębiorców ocenia, że w obliczu pandemii koronawirusa resort finansów powinien zdecydować się na jak najszersze umożliwienie korzystania z kas fiskalnych w postaci oprogramowania (np. specjalne aplikacje na urządzeniach mobilnych).

– Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć. Powinien obejmować czynnych podatników podatku VAT z takich branż jak branża gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego. Stanowią one tańszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych kas rejestrujących. Dzięki n...