Kasa wirtualna a papierowy paragon

Trwają prace nad rozwiązaniami wprowadzającymi tzw. kasy wirtualne – aktualnie są one zawarte w projekcie z 22 listopada 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kasy w formie oprogramowania będą się charakteryzowały funkcją przesyłu danych za pośrednictwem Internetu do Centralnego Repozytorium Kas – podobnie jak już funkcjonujące kasy online. Umożliwi to, zasadniczo, ciągłe i zautomatyzowane przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji i o zdarzeniach fiskalnych. Kasy wirtualne będą programami przeznaczonymi na urządzania elektroniczne – w założeniu przede wszystkim na smartfony.