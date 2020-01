Kasa rejestrująca online

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu określa to urządzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i transmitowanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online występuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Tutaj odwołano się do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powołanej ustawy.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej online docelowo dotyczy wszystkich sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Stosowanie tego urządzenia ma kilka celów:

zmniejszenie luki w VAT poprzez uszczelnienie jego systemu, umożliwienie w jak najszerszym stopniu korzystania z płatności bezgotówkowych, upowszechnienie stosowania paragonów elektronicznych, wycofanie z użytkowania trudnych do skontrolowania kas fiskalnych starego typu nie mogących spełnić nowych kryteriów, wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego kasy z repertorium kas gromadzącym przesłane przez kasy dane, czyli bezpośrednie połączenie z Krajową Administracją Skarbową.

Kasy online będą wchodziły do stosowania stopniowo. Obowiązek ich używania przez wszystkich podatników sprzedających na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nastąpi 1 stycznia 2023 r.

Kasy z papierowym zapisem kopii możliwe będą do stosowania do całkowitego zapełnienia pamięci fiskalnej lub do końca 2022 r. O ile oczywiście podatnik nie wykonuje czynności, dla których przewidziane jest wcześniejsze zastosowanie tego rodzaju kas.

Kalendarz wprowadzania kas fiskalnych online