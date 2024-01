Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe wyraźnie w górę

Od początku 2024 r. obowiązują wyraźnie wyższe kary finansowe dla podatników, którzy popełniają przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Aktualnie sąd za wykroczenie skarbowe może wymierzyć karę w wysokości od 424 zł do 84 840 zł. Podniesienie stawek jest bezpośrednio związane z podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego. W efekcie od lipca br. widełki grzywien wzrosną do poziomu od 430 zł do 86 000 zł.