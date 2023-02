Karta zamiast posiłku profilaktycznego. Co z PIT?

W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kart na posiłki profilaktyczne nie będzie możliwości nabycia towarów niemających charakteru posiłków profilaktycznych to wartość finansowanych i przekazywanych pracownikom kart - celem wywiązania się z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Przychód ten będzie jednak zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca, który rozważa wprowadzenie kart na posiłki profilaktyczne. Wystawcą karty byłby zewnętrzny podmiot, z którym przedsiębiorca nawiązałby współpracę. Każda karta byłaby przypisana do konkretnego rachunku bankowego i miałaby swój numer identyfikacyjny. Dodatkowo dostęp do karty byłby zabezpieczony unikatowym kodem PIN, który posiadałby tylko uprawniony pracownik.

W celu zapewnienia, że karta będzie służyć do nabycia gotowych posiłków lub artykułów spożywczych umożliwiających przygotowanie przez pracownika posiłku samodzielnie oraz napojów (bezalkoholowych), pracodawca zagwarantuje możliwość płatności kartą jedynie w punktach handlowych, których główną działalnością jest sprzedaż ogólnospożywcza oraz w punktach gastronomicznych lub cateringowych. Wskazanie lub ograniczenie typów punktów handlowych, gastronomicznych i cateringowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu kodu - czterocyfrowego oznaczenia - przypisanego przedsiębiorstwu działającemu w danej branży. Wystawca wprowadzi również na karcie oznaczenie, że karta uprawnia tylko do nabycia posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów (bezalkoholowych).

Ponadto przedsiębiorca wprowadzi dodatkowo zasady dotyczące korzystania z kart na posiłki profilaktyczne i napoje, a także ustanowi regulamin realizacji bonów na posiłki profilaktyczne w formie karty przedpłaconej. Zapoznanie się przez pracownika z tymi zasadami i regulaminem zostanie potwierdzone złożeniem przez pracownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowaniu regulaminu realizacji bonów na posiłki profilaktyczne w formie karty przedpłaconej oraz zasad używania kart debetowych typu przedpłaconego do realizacji płatności za posiłki profilaktyczne dla pracowników.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy przekazane pracownikom, celem wywiązywania się przez niego z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz napojów, karty mogą być traktowane, jako inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych określone w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT, a tym samym wartość finansowanych przez niego kart będzie stanowić przychód pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a on nie będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem przedsiębiorcy - tak.

...