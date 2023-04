Karta paliwowa dla pracowników ze składkami ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że spółka (także jako pracodawca) chce udostępniać pracownikom, za częściową odpłatnością, karty paliwowe "na okaziciela" z określonym limitem tankowania w celu przejazdów środkami lokomocji. Wartość uzyskanego świadczenia stanowić będzie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca ma wątpliwości, czy powiększy on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy będą korzystać z takich kart.

Korzystanie z kart przez pracowników, będzie polegało na tym, że pracownicy (posiadacze kart „na okaziciela") bezgotówkowo będą zaopatrywać się w paliwo (na stacjach określonych koncernów paliwowych). Firma sprzedająca usługę - karty paliwowe - będzie podliczać zakupy i wystawiać fakturę pracodawcy, po każdym miesiącu korzystania z karty przez pracowników, opartą na sumie dokonanych zakupów. Ceny za zakupione towary, będą cenami nabycia towarów na stacjach paliw w dniu dokonywania transakcji przez pracowników. Sprzedawana usługa będzie więc kredytowaniem usługobiorcy - pracodawcy, a karta paliwowa będzie więc rodzajem karty kredytowej zasilanej do określonej wysokości (limitu tankowania). Wystawca karty paliwowej sam nie nabywa paliwa, a jedynie kredytuje właściciela karty - pracodawcę, który kupuje, za pośrednictwem pracownika, paliwo bezpośrednio od stacji benzynowej. W takiej sytuacji wystawca kart paliwowych będzie jedynie podmiotem świadczącym usługę finansową, pracodawca nabywcą, a pracownik będzie ostatecznie osiągał korzyść materialną w celu przejazdu środkami lokomocji.

Pracownik nie będzie otrzymywał świadczeń pieniężnych, a korzyści materialne - stanie się bowiem jedynie posiadaczem karty kredytowej „na okaziciela", z ustawionym limitem tankowania, umożliwiającej mu przejazdy środkami lokomocji. Właścicielem karty pozostanie pracodawca, który będzie obciążany płatnościami po określonych okresach rozliczeniowych. Szacunkowa wartość limitu kredytowania każdej karty będzie na poziomie 650 zł netto. Pracownik skorzysta z ustawionego limitu w takim zakresie, w jakim będzie mu potrzebne do korzystania z przejazdów środkami lokomocji. Karta paliwowa częściowo kompensowałaby poniesione koszty przejazdów różnymi środkami lokomocji. Do regulaminu wynagradzania, pracodawca wdroży zapisy dotyczące korzystania przez pracowników wydanych mu kart kredytowych z ustawionym limitem oraz koszt partycypacji pracownika w zakresie kosztów zakupu usługi wraz z kartą. Opłata, którą będzie zobowiązany pokryć pracownik będzie wynosiła 7 złotych. Pracownik będzie pokrywał koszty zarządzania kartą przez usługodawcę. Nabywana usługa nie będzie więc całkowicie darmowa dla pracowników, ale częściowo, w niewielkim stopniu, będzie dla nich odpłatna. Pracownik będzie uprawniony do bezpłatnego pobrania paliwa na stacji paliw o ograniczonej wartości wynikającej z wew. regulaminu, po wcześniejszej partycypacji w kosztach. Wydanie karty paliwowej w formie „na okaziciela" do samochodu niebędącego własnością usługodawcy, będzie uregulowane z usługodawcą w ramach osobnego kontraktu.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy przychód uzyskany przez pracownika, który będzie korzystał z częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, w formie korzystania za symboliczną odpłatnością z karty paliwowej, powiększy podstawę obliczania składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.

Przedsiębiorca uważa, że ww. przychód będzie wyłączony w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe, dalej jako: rozporządzenie. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że aby można było zastosować to wyłączenie, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

korzyść stanowi przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, świadczenia przysługujące zatrudnionym osobom wynikać będą z aktu należącego do źródeł prawa pracy w świetle art. 9 k.p., korzyść może polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, korzyść do korzystania z przejazdów środkami lokomocji może być częściowo odpłatna, korzyść ma wartość materialną.

W ocenie przedsiębiorcy planowane przystąpienie do usługi dot. kart paliwowych na opisanych zasadach spełnia powyższe warunki, ponieważ: