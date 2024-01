Karta MultiSport dla pracownika. Co ze składkami ZUS?

Przedsiębiorca (spółka) we wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach której zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca zamierza zaoferować swoim pracownikom korzyść materialną, polegającą na uprawnieniu pracowników do skorzystania z jednego z dodatkowych świadczeń związanych z pracą w postaci Kafeteria MyBenefit lub Karty MultiSport. W celu zapewnienia dostępu do wskazanych świadczeń przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowy z podmiotami zewnętrznymi na dostawy usług objętych pakietami. Do obecnie obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania, przedsiębiorca zamierza wprowadzić następujący zapis:

"Pracownikom przysługują dodatkowe świadczenia związane z pracą w postaci Karty MultiSport oraz Kafeteria MyBenefit. Korzystanie z Programu MultiSport oraz Kafeteria MyBenefit jest dobrowolne i następuje na pisemny wniosek pracownika, w okresie jego zatrudnienia u Pracodawcy. Pracownik może skorzystać tylko z jednego ze wskazanych świadczeń. Pracownicy są uprawnieni do zakupu kart MultiSport po cenach niższych niż detaliczne w następujących wariantach: MultiSport Light6, MultiSport Plus, MultiSport Classic. Dofinansowanie Pracodawcy wynosi miesięcznie 50 (pięćdziesiąt) złotych. Pracownik tytułem współfinansowania udziału w programie sportowym będzie ponosił co miesiąc koszt w pozostałej wysokości (tj. różnicę pomiędzy wartością programu a kwotą dofinansowania).

Kwota ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody) z góry począwszy od pierwszego miesiąca poprzedzającego uczestnictwo w programie MultiSport. W celu uczestnictwa w Programie pracownik składa deklarację przystąpienia do 15-go dnia każdego miesiąca. Program zostaje aktywowany od 1 dnia następnego miesiąca."

Każdy zainteresowany pracownik może nabyć kartę MultiSport umożliwiającą korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w wielu obiektach sportowych na terenie całej Polski.

Pracownik, który przystąpi do programu MultiSport będzie częściowo partycypował w zakupie karty. Różnica pomiędzy wartością płaconą przez pracownika, a ustaloną ceną karty będzie pokrywana przez pracodawcę ze środków obrotowych. Korzyść materialna odpowiadająca części opłaty za kartę MultiSport, finansowana przez pracodawcę będzie stanowić dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy po wprowadzeniu do regulaminu wynagradzania powyższego zapisu korzyść materialna w postaci przychodu pracownika stanowiącego różnicę pomiędzy ceną nabycia karty MultiSport zapłaconą przez spółkę, a odpłatnością którą pracownik zapłaci pracodawcy za nabycie tej karty nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

Zdaniem przedsiębiorcy, prz...