Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje umożliwić swoim pracownikom korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych. Pracownicy będą uprawnieni do nabycia po obniżonej cenie karty typu „pracownik", umożliwiającej korzystanie z programu rekreacyjno-wypoczynkowego prowadzonego przez podmiot świadczący takie usługi. Do zakupu po obniżonej cenie karty będą uprawnieni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i na czas określony. Pracownik z tytułu uczestnictwa w ww. programie będzie ponosił co miesiąc koszt w wysokości różnicy między ceną wybranego karnetu a kwotą 45 zł, którą pokrywa przedsiębiorca. Jednocześnie świadczenia wynikające z pakietu usług rekreacyjno-wypoczynkowych finansowane będą przez przedsiębiorcę według cen niższych niż ceny detaliczne, po których mógłby je nabyć pracownik, gdyby nabywał je indywidualnie.

Przedsiębiorca dodał, że zamieści w regulaminie wynagradzania stosowne postanowienie dotyczące możliwości współfinansowania przez niego dodatkowego świadczenia z tytułu nabycia karty. Przedmiotowe postanowienie uwzględni założenie, że kwota zakupu karty stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą opłacaną przez przedsiębiorcę, a kwotą opłacaną przez pracownika stanowić będzie dla pracownika przychód ze stosunku pracy i będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ocenie przedsiębiorcy kwotę zakupu przez pracowników karty finansowanej przez niego należy wyłączyć z podstawy wymiaru ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczeni...