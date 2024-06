Kar za nieprzychodzenie na umówione wizyty do lekarzy nie będzie - MZ wyjaśnia

Niedochodzenie pacjentów na zaplanowane wizyty do lekarzy stanowi istotny problem, który ma negatywny wpływ zarówno na system opieki zdrowotnej, jak i na samego pacjenta. Porozumienie Zielonogórskie szacuje, że tylko w 2022 roku pacjenci nie pojawili się 1,4 miliona razy u lekarza, choć byli do niego zapisani. Takie zjawisko znacząco wydłuża kolejki oczekujących na pomoc specjalistów oraz utrudnia dostęp do opieki zdrowotnej dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy.

Interpelacja nr 2565 do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia odpłatności za nieprzychodzenie pacjentów na umówione wizyty do lekarzy

Zwracam się z interpelacją w sprawie problemu nieprzychodzenia pacjentów na umówione wizyty do lekarzy oraz konieczności rozważenia możliwości wprowadzenia odpłatności za takie nieobecności.

W związku z powyższym, pragnę zadać następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło analizę skali problemu nieprzychodzenia pacjentów na umówione wizyty do lekarzy w Polsce? Jeśli tak, to jakie są główne wnioski z tej analizy? Czy rząd rozważa możliwość wprowadzenia odpłatności za nieprzyjście na umówione wizyty do lekarzy? Jakie byłyby założenia takiego systemu i jakie korzyści oraz zagrożenia może przynieść dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej? Czy istnieją już przykłady zastosowania podobnych rozwiązań w innych krajach i jakie są ich efekty?

Poseł Dariusz Matecki

15 kwietnia 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2565 w sprawie wprowadzenia odpłatności za nieprzychodzenie pacjentów na umówione wizyty do lekarzy

W związku z interpelacją Pana Dariusza Mateckiego w sprawie wprowadzenia odpłatności za nieprzychodzenie pacjentów na umówione wizyty do lekarzy (nr 2565), przesłaną przy piśmie Pana Krzysztofa Bosaka, Wicemarszałka Sejmu RP z dnia 24 kwietnia 2024 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do pytania dotyczącego skali problemu nieprzychodzenia pacjentów na umówione wizyty do lekarzy w Polsce, uprzejmie informuję, że analizy w tym zakresie prowadzone były na podstawie danych dotyczących świadczeń o ograniczonej dostępności, na które listy oczekujących prowadzone są centralnie w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia (tj. w aplikacji AP - KOLCE), gdyż system ten zapewnia dostęp do danych wszystkich świadczeniodawców udzielających świadczeń z danego zakresu. W przypadku pozostałych świadczeń, na które listy oczekujących prowadzone są przez świadczeniodawców w ich własnych systemach informatycznych takie analizy są znacząco utrudnione.

Na podstawie analizy informacji zawartych w aplikacji AP - KOLCE, z zestawienia danych dotyczących liczby osób, które oczekiwały na świadczenie pierwszorazowe z liczbą osób skreślonych z listy oczekujących z powodu niestawienia się na świadczenie, wynika, że w roku 2022 problem nieodwoływania zaplanowanych świadczeń dotyczył ok 9,4 % zaplanowanych świadczeń. Można założyć, że w odniesieniu do innych świadczeń procent świadczeń, które nie zostały udzielone z powodu braku stawiennictwa jest na zbliżonym poziomie ok. 10%.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wprowadzenia odpłatności za nieprzyjście na umówione wizyty należy wskazać, że takie rozwiązanie nie jest rozważane, przede wszystkim ze względu na możliwy negatywny...