Kamper w firmie. Czy można odliczyć 100% VAT?

Pojazd samochodowy tzw. "kamper"nie może być uznany za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, gdyż sposób jego używania nie wyklucza jego użycia do celów innych niż działalność gospodarcza. W związku z tym, w przypadku zakupu "kampera", przedsiębiorca nie będzie miał prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT wynikającego z faktury zakupu oraz nie będzie miał prawa do odliczania kosztów eksploatacji pojazdu w wysokości 100%. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT a przedmiotem jej działalności jest działalność związana z rynkiem nieruchomości i obejmuje ona teren całej Polski. Spółka postanowiła zakupić pojazd samochodowy tzw. „kamper”, o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, mający służyć do przemieszczania się na terenie Polski oraz mający pełnić na miejscu wykonywania działalności gospodarczej funkcję biurową oraz w razie potrzeby także hotelową dla pracowników spółki.

„Kamper” zostanie zakupiony ze środków własnych i będzie zarejestrowany na spółkę oraz zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Ww. pojazd będzie służyć wyłącznie działalności opodatkowanej. „Kamper” nie będzie pojazdem wskazanym w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy o ruchu drogowym będzie pojazdem specjalnym, ale nie pojazdem o przeznaczeniu, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3. Spółka nie wprowadzi procedur (regulaminy, zarządzenia, czy inne dokumenty, dotyczące używania pojazdu) wykluczających użycie „kampera” do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W momencie udostępnienia pojazdu pracownik będzie podpisywał oświadczenie, iż pojazd nie może być wykorzystany w celach prywatnych. Pojazd będzie garażowany w siedzibie spółki, ewentualnie w miejscu zamieszkania jednego ze wspólników. Spółka nie będzie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT oraz nie złoży informacji VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w przypadku zakupu pojazdu samochodowego, tzw. „kampera” będzie miała prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT wynikającej z faktury zakupu oraz do odliczania kosztów eksploatacji pojazdu w wysokości 100% bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji pojazdu oraz zgłoszenia pojazdu do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Z art. 86a ust. 1 w powiązaniu z art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy dotyczą pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, których dopuszczalna masa ca...