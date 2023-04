Już wkrótce nowe przepisy ws. pracy zdalnej

W najbliższy piątek w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi regulacje dotyczące pracy w formule zdalnej. Nowe przepisy zakładają m.in. zobowiązanie pracodawców do pokrywania kosztów pracy zdalnej. Jedną z nowości będzie także tzw. praca zdalna okazjonalna, która będzie mogła być wykonywana przez maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Zgodnie z nowymi regulacjami, które zaczną obowiązywać 7 kwietnia 2023 r., praca zdalna to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, ale każdorazowo uzgadnianym z pracodawcą. Nowelizacja przewiduje zobowiązanie pracodawców do zapewnienia pracownikom zdalnym m.in. materiałów i narzędzi pracy, a także pokrycia kosztów niezbędnych do wykonywania pracy w tej formule. Zwrot kosztów ma być możliwy w postaci ekwiwalentu lub też ryczałtu.

– Niestety, w odniesieniu do pracy wykonywanej częściowo lub całkowicie w formie zdalnej czeka nas duży formalizm, a pracodawców – zwiększone koszty. Ci, którzy będą chcieli umożliwić swoim ...