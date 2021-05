Jednorazowe produkty plastikowe. Nowe obowiązki budzą sprzeciw biznesu

Przewidywane drastyczne ograniczenie w krótkim czasie stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych nie pozwoli firmom na odpowiednie dostosowanie się do nowych warunków – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja przewiduje, że w efekcie dojdzie do wzrostu importu, co będzie mieć też negatywny wpływ na polski rynek pracy.