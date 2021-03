Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego

Przedsiębiorca zamierza zakupić system fotowoltaiczny przeznaczony do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie promieni słonecznych. System ten będzie zamontowany na dachu budynku, który stanowi środek trwały jego firmy. System fotowoltaiczny będzie sklasyfikowany w grupie 6, rodzaj 669 KŚT. Wartość inwestycji będzie wynosiła w granicach 25 000 zł brutto. Czy przedsiębiorca będzie uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w zakresie ww. systemu?

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2002 r., której głównym przedmiotem jest m.in. sprzedaż detaliczna sprzętu sanitarnego zaliczana do grupy PKD 47.52.Z. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest małym podatnikiem.

Jedną z metod amortyzacji przewidzianą przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tzw. jednorazowa amortyzacja.

Jak stanowi art. 22k ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatk...