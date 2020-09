Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli przedsiębiorca spełnił kryteria „małego podatnika”, a nabyty system fotowoltaiczny stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego systemu fotowoltaicznego, do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.