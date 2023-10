Jednolite opodatkowanie korporacji w UE może dać Polsce 4 mld euro rocznie

W nowym raporcie pn. „Czy nowe zasady opodatkowania firm w UE zmniejszą skalę nieuczciwej konkurencji podatkowej?” eksperci PIE wskazują, że chociaż od 1999 r. średnia stawka podatku dochodowego CIT w UE spadła z 35 proc. do 21,4 proc., to poszczególne kraje nadal ponoszą straty wynikające z wyprowadzania zysków przez międzynarodowe koncerny. Przykładowo, w 2019 r. same Niemcy straciły na tym ok. 23 mld dolarów.

Sytuację poprawić mają zmiany prawne przygotowane przez Komisję Europejską. Chodzi głównie o tzw. dyrektywę BEFIT.

– Inicja...