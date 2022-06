Jakie wydatki można zaliczyć do ulgi mieszkaniowej?

Działkę budowlaną z domem bliźniaczym w stanie deweloperskim od inwestora podatnik kupił w 2021 r. Zakupu dokonał na kredyt hipoteczny.

Ponadto podatnik dokonał zakupu piasku, betonu, siatki przeciwko kretom pod czarnoziem, nasion trawy, grysu - kamienia grafitowego, taśmy ogrodzeniowej, ogrodowego domku narzędziowego i pieca kominkowego.

Piec kominkowy znajduje się w domu, na parterze, w salonie i służy do ogrzewania domu mieszkalnego. Piasek i posadzka wyrównująca została wykorzystana do utwardzenia podłoża pod ogrodowy domek narzędziowy. Beton został wykorzystany do montażu frontowego ogrodzenia panelowego, furtki i bramy przesuwnej. Grys ,,kamień grafitowy" znajduje się przed domem, między frontem domu a ogrodzeniem frontowym. Służy do podniesienia poziomu terenu.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy:

Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: