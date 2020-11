Jaka pomoc dla zatrudniających wyłącznie na umowy zlecenia?

Beneficjenci zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia są objęci instrumentami ochronnymi, które mają co do zasady charakter ogólny, nie są więc kierowane wyłącznie do pewnych kategorii podmiotów, jak np. zatrudniających pracowników wyłącznie w omawianej formie - wykluczałoby to bowiem z możliwości otrzymania pomocy inne podmioty. Jednakże wszyscy beneficjenci spełniający kryteria podmiotowe oraz przesłanki ustawowe mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń ze środków FGŚP, również zatrudniający pracowników na podstawie umów zlecenia - wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 13040 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie konieczności objęcia pomocą przedsiębiorców zatrudniających pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów zlecenia

Szanowny Panie Ministrze!

Na polskim rynku pracy istnieje wiele firm, w których najwłaściwszą formą zatrudnienia jest umowa zlecenia ze względu na charakter wykonywanej pracy. Jednym z wielu rodzajów takiej działalności są np. szkoły nauki jazdy, gdzie dla bezpieczeństwa zarówno kursantów, jak i innych użytkowników dróg, niemożliwym jest zatrudnienie instruktorów jazdy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające ze stanu epidemii, które przełożyły się bezpośrednio na wstrzymanie egzaminów, kursanci zaprzestali korzystać z lekcji nauki jazdy. Jednocześnie właściciele szkół nauki jazdy byli zobowiązani do ponoszenia stałych kosztów utrzymania, takich jak: opłaty czynszowe, flota samochodowa, ubezpieczenia itp., a to w rezultacie spowodowało ogromne problemy z utrzymaniem przez nich płynności finansowej.

To tylko jeden z wielu przykładów na istnienie na naszym rynku firm borykających się z trudnościami wynikającymi z braku odpowiedniego wsparcia ze strony państwa.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania:

Czy ministerstwo dostrzega wagę problemów, z jakimi zderzyli się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umów zlecenia? Czy ministerstwo zamierza objąć ich odpowiednim wsparciem? Czy ministerstwo rozpatruje możliwość przeprowadzenia rozmów z przedsiębiorcami, aby móc odpowiednio dostosować formy wsparcia, tak by mogli oni utrzymać miejsca pracy?

Posłanki:

Ewa Kołodziej, Joanna Frydrych, Marta Golbik, Zofia Czernow, Magdalena Łośko

19 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13040 w sprawie konieczności objęcia pomocą przedsiębiorców zatrudniających pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów zlecenia

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13040 w sprawie konieczności objęcia pomocą przedsiębiorców zatrudniających pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów zlecenia, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ad.1 i 2

Beneficjenci zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia są objęci instrumentami ochronnymi pozostającymi we właściwości Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Instrumenty te mają co do zasady charakter ogólny, nie są więc kierowane wyłącznie do pewnych kategorii podmiotów, jak np. zatrudniających pracowników wyłącznie w omawianej formie - wykluczałoby to bowiem z możliwości otrzymania pomocy inne podmioty. Jednakże wszyscy beneficjenci spełniający kryteria podmiotowe oraz przesłanki ustawowe mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, również zatrudniający pracowników na podstawie umów zlecenia.

Ministerstwo w pełni dostrzega więc wagę opisanych problemów zapewniając środki prawne w tym zakresie. Zostały one uregulowane w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 20...