Jak zaewidencjonować fakturę zakupową bez VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu należy do podstawowych obowiązków vatowca. Stanowi ona podstawę do sporządzenia deklaracji podatkowej, czy to miesięcznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi być prowadzona nieprzerwanie przez cały okres rozliczeniowy i musi w niej znaleźć odbicie w postaci stosownego wpisu każda transakcja, w której pojawia się VAT. Następnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone są do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urządzeniem księgowym, które prowadzone jest niezależnie od innego rodzaju dokumentacji księgowych takich jak podatkowa księga przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowe.