Jak wypełnić PIT-11 w wersji 25 - ministerialna instrukcja

Wyjaśnienia MF

Sposób sporządzenia informacji PIT-11 w wersji 25, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) za 2019 r.

Nowy wzór informacji PIT–11 (25) , który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT 1) od dnia 1 sierpnia 2019 r.

W tym celu przebudowano m.in. część E oraz część G tej informacji.

Należy podkreślić, że nie uległa zmianie podstawowa zasada związana ze sporządzaniem informacji PIT–11, tj. odzwierciedlenie działań płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą i dokonywaniem świadczeń na rzecz podatnika .

Część E informacji PIT–11(25) służy do wykazania w poszczególnych wierszach przychodów uzyskanych przez podatnika za jego pośrednictwem, kosztów w wysokości zastosowanej przez płatnika w trakcie roku, a także zaliczki na podatek w kwocie pobranej.

Na potrzeby rozliczenia ulgi dla młodych, ww. dane płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., jak również te przychody (koszty, dochody i pobrane zaliczki), które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin.

Wiersz 2 i 6 płatnik wypełnia wówczas, gdy od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. pobierał zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub umów zlecenia, niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczek było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego (2), czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (wykazywanym w części G informacji). W obu sytuacjach płatnik wypełnia wiersz 2 i/lub 6.