Jak wygląda opodatkowanie nieruchomości w Polsce i Europie?

Amerykański think tank Tax Foundation opublikował nowe zestawienie dotyczące opodatkowania nieruchomości w europejskich krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomości wypada w relacji do kapitału prywatnego w danym kraju. Pod tym względem danina jest najwyższa w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziału w kapitale prywatnym), a Polska jest w czołówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).