Jak wojna na Ukrainie wpłynie na rynek paliw i ceny na stacjach?

Agresja Rosji na Ukrainę przekłada się na ceny ropy naftowej, które osiągnęły poziomy najwyższe od ponad 7 lat. Jednocześnie doszło do umocnienia dolara, co również ma wpływ na ceny. Jak ocenia Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), wzrost cen będzie postępować, a przewidywanie rozwoju sytuacji w kontekście kolejnych kilku miesięcy nie jest teraz możliwe.

Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, do którego doszło rankiem 24 lutego br., rynki finansowe zareagowały ucieczką kapitału do tzw. bezpiecznych przystani. W efekcie podrożały ceny większości surowców. W przypadku ropy naftowej cena przekroczyła – po raz pierwszy od połowy 2014 r. – granicę 100 dolarów za baryłkę. Równocześnie umocnił się dolar, co skutkuje dodatkową podwyżką cen w złotych.

– Jest tak wiele niewiadomych i tak wiele czynników, które wpływają na cenę finalną paliw, że nie podejmuję się powiedzieć publicznie, że ta cena będzie wyższa, czy niższa. Natomiast biorąc pod uwagę wsz...