Jak uzyskać dostęp do KSeF?

Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości. Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF co do zasady nastąpi 1 lipca 2024 r. Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. System jest już od początku 2022 r. dostępny jako rozwiązanie fakultatywne. Można się z nim łączyć poprzez zintegrowane oprogramowanie finansowo-księgowe (API) lub bezpłatne narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów (MF pisało o nich w komunikacie Do wystawiania e-faktur w KSeF wystarczą bezpłatne narzędzia).

Jak się zalogować do KSeF?

Można to zrobić przy pomocy:

Profilu Zaufanego,

kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Po pierwszym uwierzytelnieniu z wykorzystaniem jednej z powyższych metod, można wygenerować token. Będzie on przypisany do danej osoby. Jeżeli korzystamy z oprogramowania komercyjnego, warto z tej możliwości skorzystać, bo to praktyczne i wygodne narzędzie, które skróci drogę logowania – zachęca Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów.

