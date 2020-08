Jak rozliczyć fakturę korygującą sprzedaż

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – co do zasady – podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługodawcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ww. ustawy podstawę opodatkowania obniża się o:

kwoty udzielonych po sprzedaży opustów i obniżek cen,

wartość zwróconych towarów i opakowań,

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z kolei art. 106j ust. 1 tejże ustawy określa w jakich wypadkach konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Są to następujące okoliczności:

udzielenie obniżki ceny w formie rabatu,

udzielanie opustów i obniżki ceny,

dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z brzmienia powołanego wyżej przepisu wynika, iż faktura korygująca może być wystawiona niejako w dwóch kierunkach „in minus” oraz „in plus”.

Obniżenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 29a ust. 13 w przypadku:

udzielenia rabatu,

zwrotu towarów, opakowań lub zaliczki,

obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub us...