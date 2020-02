Jak prawidłowo udokumentować prawa do zasiłku chorobowego

W poprzednich częściach komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej przedstawialiśmy zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiłku. Dzisiaj natomiast o zaświadczeniach, dokumentujących prawo do zasiłku. To szczególnie istotna część komentarza, jako że zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowiązują powszechnie od niedawna.