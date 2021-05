Jak Polski Ład wpłynie na koszty pracy?

Polski Ład, który zakłada m.in. korzystne dla podatników zmiany w podatku PIT i mniej korzystne zmiany dotyczące składki zdrowotnej, nie powinien prowadzić do wzrostu kosztów względem pracowników zarabiających do ok. 6 tys. zł miesięcznie. Tutaj powinno dojść do wzrostu dochodów netto dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę.

„Firmy, w których dominują pracownicy o takich dochodach nie muszą martwić się o wzrost presji płacowej ze strony swoich pracowników. Co więcej, obniżenie obciążeń podatkowych prowadzące do wzrostu dochodów netto, pośrednio przynieść może korzyści również pracodaw...