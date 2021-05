Jak nowy podatek od urządzeń elektronicznych przełoży się na ceny?

W opublikowanym niedawno projekcie ustawy o statusie artysty zawodowego rząd przewiduje również zmiany odnoszące się do opłaty reprograficznej, która ma w efekcie objąć cały szereg urządzeń. Eksperci oceniają, że będzie to oznaczać wzrost cen np. laptopów, komputerów, dekoderów, telewizorów i tabletów. Danina obejmie wszystkie sprzęty posiadające wejście USB.

– To podatek niemały, a z doświadczeń innych państw, które zdecydowały się na taki krok, jasno wynika, że ceny sprzętu pójdą w górę, a to uderzy w portfele konsumentów, co nie jest dobre, zwłaszcza w sytuacji, kiedy urządzenia elektroniczne służą przede wszystkim do pracy i nauki – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Kamil P...