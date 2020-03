Jak koronawirus wpłynie na polską gospodarkę?

Wpływ koronawirusa na polską gospodarkę będzie zależeć głównie od tego, czy Chinom uda się wkrótce zwalczyć epidemię i kiedy wirus dotrze do Polski – twierdzą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeśli spowolnienie gospodarcze w Chinach będzie poważne, to sytuacja ta może negatywnie odbić się na zamówieniach dla europejskiego i polskiego przemysłu.

Na razie wpływ koronawirusa na światową gospodarkę nie jest znany. Według szacunków niemieckiego instytut Ifo, popyt w Chinach zmniejszy się w tym roku o 2 proc., co oznaczałoby spadek wzrostu gospodarczego tego kraju o ok. 1 pkt proc. Jak przewiduje PIE, taki obrót spraw mógłby obniżyć tempo wzrostu gospodarczego Polski o 0,02 pkt proc.

– Czynnikiem zmniejszającym szanse rozwojowe jest to, co się będzie działo z epidemią koronawirusa. Działa to negatywnie na trendy gospodarcze ...