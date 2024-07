Inwestycja rozpoczęta przed 2023 r. a ulga na zabytki - MF wyjaśnia

Pojęcie zabytku nieruchomego dla potrzeb ulgi na zabytki obowiązuje od samego początku, tj. od 1 stycznia 2022 r. Przy czym nowelizacja ustawy PIT z 9 czerwca 2022 r. nie zawęziła tego pojęcia, ani go nie rozszerzyła. Ograniczyła jedynie zakres przedmiotowy ulgi na zabytki m.in. w ten sposób, że zlikwidowała prawo do odliczenia wydatków poniesionych po 31 grudnia 2022 r. na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Zmiany tej dokonano z zachowaniem praw nabytych - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

Interpelacja nr 3803 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi na zabytki

Szanowny Panie Ministrze,

ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1265) znowelizowano, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., przepis art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja zmieniła niektóre rozwiązania dotyczące ulgi na zbytki. W wyniku wprowadzonych zmian została wyłączona możliwość odliczenia wydatków na nabycie zabytku nieruchomego. Co więcej, zakresem ulgi zostały objęte wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane wyłącznie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, zaś odliczenie wydatków będzie możliwe w zeznaniu podatkowym dopiero po otrzymaniu zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie prac zgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na mocy przepisu przejściowego tylko wydatki poniesione do 31 grudnia 2022 r. będą odliczane w ramach ulgi na zabytki na dotychczasowych zasadach.

Do mojego biura poselskiego zgłoszono sprawę rozpoczęcia przez właściciela zabytku inwestycji przed 2023 r. w zakresie układu urbanistycznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotychczas podatnik realizując inwestycję, mógł korzystać z ulgi na ww. inwestycję, co zostało zmienione ustawą nowelizującą z 2022 r. Pewność i stabilność przepisów prawnych szczególnie w zakresie podatków i procesów inwestycyjnych w budownictwie powinna pozwalać planować i optymalnie przeprowadzić remont zabytku, którego podjęła się osoba zgłaszająca sprawę do mojego biura. Mimo realizacji inwestycji, w trakcie jej trwania przepisy uległy znaczącej zmianie bez zapewnienia ciągłości obowiązywania dotychczasowych przepisów dla trwających już remontów. Wobec powyższego na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1339) zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w zakresie korzystania z ulgi na zabytki na dotychczasowych zasadach, jeżeli inwestycja w zakresie układu urbanistycznego została rozpoczęta przed 2023 r.? Czy wówczas korzystając z wykładni in dubio pro tributario podatnik mógłby nadal korzystać z ulgi na zabytki mimo literalnej zmiany przepisów?

Czy ministerstwo przewiduje modyfikację przepisów umożliwiającą odliczenie ulgi na zabytki na zasadach sprzed 2023 r., jeżeli inwestycja ta została rozpoczęta przed wprowadzeniem nowych przepisów?

3. Czy państwo finansowo wspomaga w jakikolwiek inny sposób realizację inwestycji w zakresie inwestycji w układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, które zostały wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?

Posłanka Krystyna Szumilas

9 lipca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3803 w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny...