Integracja kas fiskalnych i terminali budzi spore wątpliwości

Przedsiębiorcy mają zostać w 2025 r. zobowiązani do zapewnienia integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi, by możliwe było przekazywanie określonych danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wskazują eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, takie dane są już przekazywane do KAS przez agentów rozliczeniowych. Środowisko biznesowe krytykuje plany przerzucenia takich obowiązków na firmy i wskazuje też na wątpliwości techniczne.