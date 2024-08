Inflacja znów w górę. Lepiej wygląda sytuacja w przemyśle

W poprzednim miesiącu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,2 proc. rok do roku oraz o 1,4 proc. względem czerwca – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik inflacji znów zaczął rosnąć i okazał się wyższy od prognoz analityków. Jak podała firma S&P Global, jednocześnie wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł z 45 pkt w czerwcu do 47,3 pkt w lipcu br. Eksperci wskazują jednak, że może to być jednorazowa poprawa.