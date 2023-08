Inflacja w dół. Wskaźnik wyniósł w lipcu 10,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lipcu br. o 10,8 proc. w skali roku, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyły się o 0,2 proc. – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Nowy odczyt jest zbliżony do wcześniejszych prognoz ekspertów i oczekiwań rynkowych. W skali rocznej rosły głównie ceny nośników energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych, a spadek dotyczył przede wszystkim cen paliw do prywatnych środków transportu.