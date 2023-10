Inflacja w dół, a nastroje w przemyśle minimalnie lepsze

We wrześniu br. wskaźnik inflacji spadł do 8,2 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie niewielkiej poprawie uległy też nastroje w polskim przemyśle, gdzie wskaźnik PMI wzrósł z 43,1 pkt w sierpniu do 43,9 pkt we wrześniu.