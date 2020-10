Inflacja ułatwi przerzucanie na klientów kosztów podatku handlowego

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2020 r. inflacja wyniosła 3,2 proc. rok do roku (w sierpniu było to 2,9 proc.) oraz 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Okazuje się, że dynamikę wygaszały w pewnym stopniu ceny żywności (2,7 proc. r/r, 0,2 proc. m/m).

– Warto zauważyć, że względnie niska dynamika cen żywności przy utrzymującej się inflacji całego koszyka to dobra okazja do systematycznego przemycania opłaty cukrowej przez producentó...