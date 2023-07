Inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu? Nowe prognozy ekonomistów

W 2024 r. inflacja powinna spaść do poziomu w przedziale od 5,4 proc. do 8,9 proc. w skali roku – wynika z nowych prognoz makroekonomicznych, które opublikował Narodowy Bank Polski. W obecnym roku wzrost cen ma wynieść z kolei od 11,6 proc. do 13,3 proc. Ankietowani eksperci przewidują też, że wzrost PKB Polski wyniesie w bieżącym roku 0,3-1,6 proc., by w 2024 r. wzrosnąć do 1,5-3,8 proc.