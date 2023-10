Inflacja przekłada się też na koszty usług pogrzebowych

Rosnące ceny wpłynęły również na działalność branży pogrzebowej i ceny usług. Aktualnie średni koszt standardowego pochówku wynosi ok. 7-10 tys. zł, a jednocześnie widoczne są spore różnice między poszczególnymi regionami Polski. Coraz większą popularność zyskują kremacje, które stanowią już ok. 40 proc. ogółu pochówków.

– Inflacja wpływa na koszty usług pogrzebowych. Mamy wyższe koszty zatrudniania i utrzymania pracowników, a dostawcy, którzy dostarczają nam trumny, urny i inne akcesoria pogrzebowe, też musieli podnieść ceny. To wszystko niestety przełożyło się też na koszty samego pogrzebu. Jeśli mówimy o wartościach, to jest to ciężkie do przeanalizowania w skali całego kraju, ponieważ porównując chociażby Warszawę do mniejszych miejscowości, te dysproporcje są bardzo duże i to jest kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, w zależności od regionu – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes Gr...