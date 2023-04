Inflacja nieco niższa, ale ceny żywności wyraźnie wzrosły

Jak twierdzą eksperci, na razie nie widać czynników, które wskazywałyby na szybszy spadek cen w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, inflacja wyniosła w marcu 2023 r. 16,1 proc. rok do roku. Wcześniejsze szacunki wskazywały tymczasem, że będzie to 16,2 proc.

– To, co wyraźnie bije po oczach, to nadal szybkie wzrosty cen żywości. W skali miesiąca nadal mamy wyniki powyżej 2 proc. Jeśli te 2 proc. nie robi wrażenia, to warto sobie uzmysłowić, że w stosunku do grudnia 2022 roku ...