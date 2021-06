Inflacja najwyższa od 10 lat. Koszty mogą wynieść 1,2 tys. zł na osobę

W maju br. inflacja wyniosła 4,8 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak szacują eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, jeśli wzrost cen utrzyma się na takim poziomie przez najbliższy rok, a oprocentowanie rachunków bieżących i lokat nie ulegnie zmianie, to przeciętny dorosły Polak straci na tym realnie blisko 1,2 tys. zł.

W trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy ceny rosły w Polsce szybciej niż przed pandemią koronawirusa. W maju 2021 r. wskaźnik inflacji wyniósł 4,8 proc. w skali roku, co jest najwyższym odczytem od 10 lat. Jak wylicza fundacja FOR, jeżeli taka inflacja utrzyma się w całym bieżącym roku, to przeciętny Polak, który zechce zachować dotychczasowy standard życia, będzie musiał wydać o niemal 700 ...