Inflacja najniższa od lat. Ceny surowców i VAT mogą jednak odwrócić trend

Wskaźnik inflacji spadł do poziomu 1,9 proc. w skali roku, co jest najniższym wynikiem od 5 lat. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą jednak zwrot i inflacja znów będzie wyższa od celu inflacyjnego. Największą niewiadomą są obecnie ceny surowców, które mogą mieć największy wpływ na wskaźnik inflacji. Mniejsze znaczenie mieć ma z kolei podniesienie z początkiem kwietnia br. z 0 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność.